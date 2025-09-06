الأخبار

بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره


أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والقائم بالأعمال الأمريكي الجديد في بغداد جوشوا هاريس أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره في المرحلة الراهنة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، في بغداد، القائم بالأعمال الأمريكي الجديد، جوشوا هاريس، وقدّم الوزير التهنئة لهاريس بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح في عمله المقبل".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "التأكيد على أهمية العلاقات الجيدة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، كما تمت "مناقشة نشاط الشركات الأمريكية العاملة في العراق، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، حيث شُدد على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لعملها بما يخدم المصالح المشتركة".

وتطرق الجانبان إلى "أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، إضافة إلى بحث الملفات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مع الإشارة إلى التفهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع الشركات النفطية الأمريكية العاملة في الإقليم".

وتناول اللقاء أيضاً الوضع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل دعم الاستقرار هناك، وأهمية إشراك ممثلي جميع المكونات السورية في المسار السياسي لضمان تحقيق حالة من الاستقرار المجتمعي.

وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى مسألة المفاوضات المتوقفة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البيان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث انهيار جسر كربلاء
الدفاع المدني في كربلاء: سنعلن عدد الوفيات بعد ان نرفع قطعة الجسر الكبيرة
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية استمرار التعاون الأمني وتطويره
صحة كربلاء: حصيلة حادثة المجسر 5 مصابين حتى الآن
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يحدد موعد رؤية خسوف القمر الدموي وذروته غداً
السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن شبهات تهريب النفط العراقي
محافظ كربلاء: تعرض سيارتين لحادث سقوط فضاء مجسر الحسينية وإنقاذ إحداهما
خلية الاعلام الأمني تؤكد الجاهزية لإنجاح الانتخابات "أمنياً"
بينهم سوريان وافغانيان.. حصيلة أولية بعدد المصابين جراء سقوط مجسر في كربلاء
أول تعليق من مجلس محافظة كربلاء بعد انهيار مجسر قيد الانشاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك