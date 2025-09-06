صحة كربلاء: حصيلة حادثة المجسر 5 مصابين حتى الآن

أفادت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، (6 أيلول 2025)، بان حصيلة حادثة مجسر الحسينية 5 مصابين حتى الآن.

وقالت الدائرة للوكالة الرسمية، إن: "حصيلة حادث انهيار ركائز مجسر تقاطع الوند، تشمل إصابة خمسة أشخاص تتمثل بـ(مواطنين أفغانيين، ومواطنين سوريين، ومواطن عراقي)".

وكان جزء من مجسر العطيشي في المدخل الشمالي لمحافظة كربلاء قد انهار مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، عن فتح تحقيق في الحادث" مشيرا الى، ان "الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، وما تزال الإحصائيات الدقيقة غير معروفة حتى الآن".

كما أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، عن تعرض سيارتين للحادث وإنقاذ إحداهما.