مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يحدد موعد رؤية خسوف القمر الدموي وذروته غداً

أكد مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم السبت، (6 أيلول 2025)، عن حدوث خسوف كلي للقمر مساء يوم غد الأحد في جميع مدن العراق، مشيراً إلى أن الخسوف سيكون بنسبة 100%.

وذكر مركز الحسابات الفلكية التابع لمكتب المرجع السيد السيستاني دام ظله ، ، أن "الخسوف الكلي للقمر سيبدأ في النجف الأشرف عند الساعة 6:28 مساءً"، مبيناً أنه "سيصل إلى ذروته عند الساعة 9:11 مساءً، وستكون نهايته عند الساعة 11:55 مساءً".

ويُعدّ هذا الخسوف فرصة للمواطنين لمشاهدة ظاهرة فلكية نادرة، حيث سيُرى القمر بلون أحمر داكن نتيجة مرور الكرة الأرضية بينه وبين الشمس.

وسيحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية "قمر الدم"، غداً الأحد، خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا ومعظم الدول العربية، ولكن أيضا بشكل طفيف في أوروبا وإفريقيا.

تحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.