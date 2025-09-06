محافظ كربلاء: تعرض سيارتين لحادث سقوط فضاء مجسر الحسينية وإنقاذ إحداهما

أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، (6 أيلول 2025)، عن تعرض سيارتين لحادث سقوط فضاء مجسر الحسينية وإنقاذ إحداهما.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان الخطابي "تابع الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء المجسر أثناء أعمال الصب في مشروع إنشاء المجسر الواقع عند تقاطع قضاء الحسينية على محور شارع بغداد".

وأضاف البيان، انه "تم إنقاذ العجلة الأولى بنجاح فيما تستمر الأعمال حاليا لإنقاذ العجلة الثانية وسط متابعة دقيقة من المحافظ وحرصه على توفير جميع الإمكانيات اللازمة".

وكان جزء من مجسر العطيشي في المدخل الشمالي لمحافظة كربلاء قد انهار مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، عن فتح تحقيق في الحادث" مشيرا الى، ان "الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، وما تزال الإحصائيات الدقيقة غير معروفة حتى الآن".