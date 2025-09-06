خلية الاعلام الأمني تؤكد الجاهزية لإنجاح الانتخابات "أمنياً"

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، اليوم السبت، الجاهزية لإنجاح الانتخابات المقرر اجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، "أمنياً".

وذكر بيان للخلية، أن "الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني ورئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 التي يرأسها الفريق اول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن اللجنة الأمنية العليا تواصل عملها بشكل مكثف لضمان التهيئة الأمنية الكاملة للعملية الانتخابية المقبلة، وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة تسهم في إجراء الانتخابات بكل سلاسة".

وأضاف معن، أن "عمليات المحاكاة التي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا، أثبتت مستوى عالٍ من الجاهزية والتكامل بين المفاصل الأمنية والفنية، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها".

وأكد أن "اللجنة مستمرة في متابعة كل ما من شأنه تعزيز نجاح الانتخابات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".