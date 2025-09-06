أول تعليق من مجلس محافظة كربلاء بعد انهيار مجسر قيد الانشاء

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، اليوم السبت، (6 أيلول 2025)، فتح تحقيق في حادث انهيار جسر من مجسر العطيشي في ناحية الحسينية والواقع في مدخل المحافظة الشمالي.

وقال التميمي إن: "جزءاً من مجسر العطيشي، الذي ما زال قيد الإنجاز ولم يكتمل بعد، قد انهار". وأضاف، أن "الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، وما تزال الإحصائيات الدقيقة غير معروفة حتى الآن".

ولفت التميمي أنه توجه على الفور إلى موقع الحادث، مؤكداً أنه سيتم فتح تحقيق لكشف ملابسات انهيار المجسر".

وكان جزء من مجسر العطيشي في المدخل الشمالي لمحافظة كربلاء قد انهار مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.