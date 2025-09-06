السوداني يطلب من أوبك الموافقة على زيادة صادراته لسد حاجته المالية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، طلبا الى منظمة أوبك المعنية بتنظيم شؤون النفط لدولها الأعضاء، بالسماح للعراق بــ "زيادة صادراته" من النفط ضمن الحصص المقررة للدول الأعضاء، معلنا ان البلاد بحاجة الى مزيد من الموارد المالية.

وقال السوداني بحسب ما أوردت شبكة ذا ناشيونال انه "نأمل من شركائنا وأصدقائنا تفهم المتطلبات المتنامية والاقتصادية للعراق، وإعادة النظر بحصتنا المقررة للتصدير بناءً على هذه المعطيات".

تصريحات السوداني التي أتت خلال خطابه الافتتاحي لمؤتمر بغداد للطاقة، تضمنت أيضا ترحيبا بالشركات الأجنبية الراغبة بالعمل والاستثمار في قطاع الطاقة في العراق، معلنا ان البلاد "امنة جدا" للاستثمار الأجنبي.

وشدد السوداني بحسب الشبكة على ان العراق بحاجة الى مزيد من الموارد المالية لدعم مخططاته لاعادة الاعمار والخدمات الى البلاد التي دمرتها الحرب.

وتشهد العاصمة بغداد، عقد مؤتمرا للطاقة يهدف الى توسعة الاستثمار في مجالات النفط والغاز وتعزيز فرص الاستثمار للشركات الأجنبية.