محافظ النجف الأشرف: الاستثمار ركيزة لبناء المدن الحديثة وحل أزمة السكن

أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم السبت، أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لبناء المدن الحديثة وحل أزمة السكن، معلناً وصول نسبة الإنجاز في مشروع مدينة السلام السكني إلى 75%، حيث ذكر كناوي للوكالة الرسمية، إن "الاستثمار أسهم بتحويل مناطق التجاوز والنفايات إلى مجمعات راقية، وأتاح إنشاء المولات والفنادق والمصانع والمجمعات السكنية، بما ينعكس إيجاباً على واقع المحافظة".

وأضاف، أن "مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الفنادق والمستشفيات الأهلية إلى جانب المستشفيات الحكومية ضرورة لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير خيارات متعددة"، مشيراً إلى، أن "إحالة بعض المناطق المتجاوز عليها إلى مشاريع سكنية عمودية متطورة يمثل نقلة نوعية للمدينة، كونها تضم أسواقاً ومطاعم وخدمات تواكب متطلبات الحداثة".

كما أوضح، أن "المجمعات السكنية أسهمت في إحياء مناطق واسعة، لا سيما الشمالية منها، التي تحولت عبر الاستثمار إلى مدن متطورة تُعد اليوم من أرقى مناطق النجف"، مبيناً، أن "الإنجاز يقاس بما يتحقق على أرض الواقع، والناس هي من تقيم ذلك".

وفيما يخص مشروع مدينة السلام السكني، بيّن كناوي أنه "من أبرز المشاريع في المحافظة؛ كونه يعالج أزمة السكن لفئة الموظفين والشرائح المستفيدة"، مؤكداً، أن "اللجنة المشتركة من الوزارة والمحافظة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة ومديرية البلديات تواصل تذليل العقبات، ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات الرسمية".