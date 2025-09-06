الأخبار

محافظ النجف الأشرف: الاستثمار ركيزة لبناء المدن الحديثة وحل أزمة السكن


 

أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم السبت، أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لبناء المدن الحديثة وحل أزمة السكن، معلناً وصول نسبة الإنجاز في مشروع مدينة السلام السكني إلى 75%، حيث ذكر كناوي للوكالة الرسمية، إن "الاستثمار أسهم بتحويل مناطق التجاوز والنفايات إلى مجمعات راقية، وأتاح إنشاء المولات والفنادق والمصانع والمجمعات السكنية، بما ينعكس إيجاباً على واقع المحافظة".

وأضاف، أن "مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الفنادق والمستشفيات الأهلية إلى جانب المستشفيات الحكومية ضرورة لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير خيارات متعددة"، مشيراً إلى، أن "إحالة بعض المناطق المتجاوز عليها إلى مشاريع سكنية عمودية متطورة يمثل نقلة نوعية للمدينة، كونها تضم أسواقاً ومطاعم وخدمات تواكب متطلبات الحداثة".

كما أوضح، أن "المجمعات السكنية أسهمت في إحياء مناطق واسعة، لا سيما الشمالية منها، التي تحولت عبر الاستثمار إلى مدن متطورة تُعد اليوم من أرقى مناطق النجف"، مبيناً، أن "الإنجاز يقاس بما يتحقق على أرض الواقع، والناس هي من تقيم ذلك".

وفيما يخص مشروع مدينة السلام السكني، بيّن كناوي أنه "من أبرز المشاريع في المحافظة؛ كونه يعالج أزمة السكن لفئة الموظفين والشرائح المستفيدة"، مؤكداً، أن "اللجنة المشتركة من الوزارة والمحافظة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة ومديرية البلديات تواصل تذليل العقبات، ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات الرسمية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
