النزاهة تعلن نشاطاتها لشهر آب 2025

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، عن نشاطاتها لشهر آب 2025.

وذكر بيان للهيئة أن "الهيئة تنشر مجمل نشاطاتها خلال شهر آب 2025"، مبينة أن "عدد عمليات الضبط بلغ 125 عملية، وعدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بلغ 58 متهمًا و27 أمرًا من أوامر القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا".

وأضاف البيان أن "32 حكما من أحكام الإدانة القضائية، و33 مدانًا بأحكام قضائية و65 ملفًا من ملفات تسليم الهاربين والأموال المهربة، و524 استمارة من استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة". وأشار إلى أن "5 من المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح و35 من زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة".