الأخبار

السوداني يؤكد أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين بغداد وواشنطن


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان  إن "السوداني، استقبل اليوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد في العراق جوشوا هاريس، بمناسبة تسنّمه مهام عمله".

وبحسب البيان، أكد السوداني خلال اللقاء على "أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وزيادة التنسيق المشترك، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية، وأبرز الملفات الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها، وسبل التعاون لدعم استقرار المنطقة، وتخفيف التوتر، ووقف استمرار النزاعات ومنع اتساع الصراع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماكرون يؤجل زيارته إلى العراق
النزاهة تعلن نشاطاتها لشهر آب 2025
السوداني يؤكد أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين بغداد وواشنطن
بعد الغاء عقدها في عكاز.. الشركة الأوكرانية "الجدلية" تقاضي العراق وتشكو "الاعلام والسياسيين"
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الهدف الحقيقي وراء الكذبة المفضوحة للثروة المنسوبة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الوضع السوري.. تناقضات القوى وإشارات التقسيم
الإعلام الأمني ينفي وقوع استهدف على مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان
وزارة الداخلية تقيم المسابقة الوطنية الثانية للأمن السيبراني
مديرية المرور العامة: المباشرة بأسبوع الضبط المروري في بغداد وباقي المحافظات
وزارة العدل: إطلاق سراح 1136 نزيلاً خلال الشهر الماضي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك