الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الوضع السوري.. تناقضات القوى وإشارات التقسيم
وكالة انباء براثا
105
2025-09-06
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماكرون يؤجل زيارته إلى العراق
النزاهة تعلن نشاطاتها لشهر آب 2025
السوداني يؤكد أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين بغداد وواشنطن
بعد الغاء عقدها في عكاز.. الشركة الأوكرانية "الجدلية" تقاضي العراق وتشكو "الاعلام والسياسيين"
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الهدف الحقيقي وراء الكذبة المفضوحة للثروة المنسوبة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الوضع السوري.. تناقضات القوى وإشارات التقسيم
الإعلام الأمني ينفي وقوع استهدف على مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان
وزارة الداخلية تقيم المسابقة الوطنية الثانية للأمن السيبراني
مديرية المرور العامة: المباشرة بأسبوع الضبط المروري في بغداد وباقي المحافظات
وزارة العدل: إطلاق سراح 1136 نزيلاً خلال الشهر الماضي
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وزارة التربية تفتح باب التقديم امام الموظفين للحصول على الشهادات العليا
596
وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على دعم الحوار والتفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي
398
حالة الطقس: صحوًا في عموم البلاد وثلاث محافظات تسجل دون الأربعين مئوية
392
خبير أمني يكشف تفاصيل عملية الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد
388
سلطان عُمان يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له
387
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك