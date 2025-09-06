الإعلام الأمني ينفي وقوع استهدف على مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان

نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، وقوع استهداف لمكتب رئيس مجلس محافظة ميسان، حيث ذكرت الخلية في بيان، أنه "تنفي خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تفجير استهدف مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان".

كما أكدت، أن "الحادث عبارة عن انفجار ناتج عن عبوة صوتية وُضعت في أحد الطرق العامة، وتسببت بأضرار طفيفة في مركبة كانت متوقفة على بعد نحو 25 مترًا من المكتب، حسب تقرير مفرزة المتفجرات والأدلة الجنائية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

فيما أوضحت، أن "الحادث لا يرتبط بأي شكل بمكتب رئيس مجلس المحافظة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات".

كذلك أكدت، أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة تداعيات هذا الفعل الإجرامي".