وزارة الداخلية تقيم المسابقة الوطنية الثانية للأمن السيبراني


أقامت وزارة الداخلية، اليوم السبت، المسابقة الوطنية الثانية للأمن السيبراني بمشاركة واسعة من مختصين وخبراء، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أقامت مديرية الأمن السيبراني المسابقة الوطنية الثانية للأمن السيبراني CTF التي تهدف إلى تنمية المهارات التقنية وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال المهم".

كما أكد وزير الداخلية، أن "مديرية الأمن السيبراني فتية بعمرها كبيرة بإنجازاتها"، مشيداً "بجهودها خاصة خلال السنتين الماضيين".

كذلك لفت إلى، أن "المشاركين في هذه المسابقة من الممكن الاستفادة من خبراتهم في عمل وزارة الداخلية".

وأوضح الشمري، أنه "سيتم اختيار الأفضل من المتسابقين ليتم تعيينهم في وزارة الداخلية وأن هناك آلية في هذا المجال خاصة أن هذه المسابقة تجري بنزاهة عالية وفق المعايير التي وضعتها مديرية الأمن السيبراني"، مؤكداً، أن "هذه المديرية افتتحت مؤخراً مركزاً للعمليات وهو مخصص لمتابعة جميع الخروقات السيبرانية التي قد تستهدف وزارة الداخلية أو باقي وزارات ومؤسسات الدولة، ليتم بعدها إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

