مديرية المرور العامة: المباشرة بأسبوع الضبط المروري في بغداد وباقي المحافظات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، المباشرة بأسبوع الضبط المروري في بغداد وباقي المحافظات، حيث ذكر بيان لوزارة الداخلية، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، باشرت مديرية المرور العامة بأسبوع الضبط المروري في بغداد وباقي المحافظات من أجل الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن المخالفات المرتكبة من قبل مستخدمي الطريق".

كما دعا البيان المواطنين إلى "الالتزام بالقانون والتعليمات المرورية النافذة من أجل توفير طريق آمن وخالٍ من الحوادث المرورية".