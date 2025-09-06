الأخبار

وزارة العدل: إطلاق سراح 1136 نزيلاً خلال الشهر الماضي


أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، الإفراج عن 1136 نزيلاً في بغداد والمحافظات، من بينهم 471 نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، إذ ذكر بيان للوزارة، إن "الموقف الشهري لعمليات الإفراج التي نفذتها دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر آب 2025، تضمن الإفراج عن 1136 نزيلاً في بغداد والمحافظات، من بينهم 471 نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة".

وأضاف البيان، أن "دائرة الإصلاح تواصل متابعة إجراءات إطلاق السراح بشكل دقيق بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً على إنجاز مهامها وفق الضوابط المعمول بها وبأعلى درجات الشفافية"، مشيرًا إلى، أن "هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى صون حقوق النزلاء، وتسهيل عودتهم إلى المجتمع بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مع العمل على متابعة أوضاعهم القانونية والاجتماعية بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم بصورة فاعلة".

