النائب مختار الموسوي : واشنطن تعرقل إنهاء مخيم الهول السوري وتستغل ملف داعش الارهابي

أكد النائب مختار الموسوي، الجمعة، أن واشنطن لا تريد وضع نهاية لما أسماه "الصندوق الأسود" بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أن مخيم الهول السوري ساهمت أمريكا في إنشائه لتحقيق أجندة واضحة.

وقال الموسوي في حديث صحفي "المخيم أُنشئ لمحاولة جمع شتات تنظيم داعش في جغرافيا محددة قرب الحدود العراقية – السورية، واستغلاله كورقة ضغط، مع العلم أن الفكر المتطرف لا يمثل تهديداً محصوراً بجغرافيا معينة، بل عابر للحدود، ويشكل تهديداً لكل العواصم العربية والإسلامية".

وأضاف أن "واشنطن حتى هذه اللحظة تعرقل أي محاولة لتفكيك المخيم وإنهائه، والذي يضم إرهابيين من أكثر من 30 دولة، ما يجعل التهديد الأمني مستمراً ما دام المخيم يحتضن آلاف العوائل من قادة وإرهابيي داعش من مختلف الجنسيات".

وأشار الموسوي إلى أن "عدم حسم هذا الملف يدل على وجود أجندة أمريكية محتملة، وقد تتضح الفترة المقبلة طبيعة المرحلة التي يتم خلالها استغلال مخيم الهول ضد أمن الدول العربية، ومنها العراق".

ويذكر أن مخيم الهول يضم آلاف العوائل من قادة وإرهابيي داعش من جنسيات متنوعة، بينها عربية وأوروبية