مجموعة "مخترقين" عراقيين تعطل خدمات كوكل في عدة دول

كشف مرصد ميمري المعني بمتابعة الشؤون الأمنية، بحسب تقرير نشره ، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، عن نجاح مجموعة من المخترقين وصفها بـ "العراقيين المدعومين من إيران" بتعطيل خدمات كوكل في عدة بلدان أمس الخميس.

وقال المرصد، بحسب إن "مجموعة المخترقين العراقيين "المدعومين من إيران" أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم سبراني تسبب بتعطيل خدمات كوكل في عدة دول من بينها تركيا، بلغاريا، اليونان، جورجيا، كرواتيا، رومانيا، أرمينيا، صربيا، ألمانيا وهولندا".

وتابع المرصد: "الهجوم أدى إلى خروج عدة خدمات لكوكل عن الخدمة لفترة محدودة من بينها خدمة محرك البحث، البريد الإلكتروني وخدمة يوتيوب"، موضحاً أن "خدمات كوكل تعرضت لتعطيل بدرجات متفاوتة في نحو 51 بلداً حول العالم قبل إصلاح المشكلة من قبل الشركة".

وأشار المرصد أيضاً إلى أن مقطع الفيديو الذي قامت مجموعة المخترقين بنشره وبين وجود عطل في خدمات كوكل في عدة بلدان، لم يقدم أي دليل على أن المجموعة كانت مسؤولة عن العطل، بحسب وصفه.

يُشار إلى أن "شركة كوكل لم تصدر بياناً رسمياً حول الهجوم يوضح إذا ما كانت الأعطال التي أصابت الخدمة يوم أمس الخميس ناتجة عن عطل فني أو هجوم سبراني".

https://www.memri.org/cjlab/iran-backed-iraqi-hacking-group-claims-causing-multinational-google-outage-attack-its-servers