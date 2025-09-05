مقتل وإصابة 5 مدنيين في مشاجرة مسلحة شرقي الفلوجة

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة خمسة مدنيين إثر مشاجرة تطورت إلى تبادل إطلاق نار في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة.

وقال المصدر إن "مشاجرة اندلعت بين مدنيين في قضاء الكرمة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن خلافات عشائرية لم تفلح محاولات الصلح في احتوائها، ليتطور النزاع إلى اشتباك مسلح"، مبيناً أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش للبحث عن المتورطين".

وأكد المصدر أن "أقضية الفلوجة والقائم والكرمة شهدت خلال الشهر الجاري عدة حوادث مماثلة، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 مدنياً".