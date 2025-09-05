الأخبار

مقتل وإصابة 5 مدنيين في مشاجرة مسلحة شرقي الفلوجة


أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة خمسة مدنيين إثر مشاجرة تطورت إلى تبادل إطلاق نار في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة.

وقال المصدر إن "مشاجرة اندلعت بين مدنيين في قضاء الكرمة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن خلافات عشائرية لم تفلح محاولات الصلح في احتوائها، ليتطور النزاع إلى اشتباك مسلح"، مبيناً أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش للبحث عن المتورطين".

وأكد المصدر أن "أقضية الفلوجة والقائم والكرمة شهدت خلال الشهر الجاري عدة حوادث مماثلة، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 مدنياً".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
