قيادي في تحالف خنجر الغدر : كردستان يشهد أكبر عمليات تهريب نفط إلى خارج العراق

اتهم القيادي في تحالف السيادة التي يتزعمه الطائفي خميس الخنجر ، عبد المجيد هاشم الدليمي، اليوم الجمعة، قيادات حزبية بارزة في إقليم كردستان بالوقوف وراء أكبر عمليات تهريب للمشتقات النفطية إلى خارج العراق، مشيراً إلى ضلوع قيادات من الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، في هذه الأنشطة.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن "مافيات يقودها مقربون من مسعود البارزاني تشرف على تهريب كميات ضخمة من المشتقات النفطية عبر أسطول من الشاحنات الحوضية التي تتحرك من أربيل باتجاه السليمانية، ومنها إلى خارج البلاد، تحت حماية قوات البيشمركة".

وأضاف أن "عمليات التهريب تتمتع بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الأسايش والبيشمركة، حيث يحمل المهربون باجات صادرة من حكومة الإقليم تتيح لهم المرور من السيطرات دون عوائق، بل وتوفر لهم المساعدة عند الحاجة".

وأشار الدليمي إلى أن "البارزاني نقل مسار عمليات التهريب من أربيل إلى السليمانية لبيع النفط إلى شبكات منظمة تتولى نقله عبر منافذ غير نظامية وبعيداً عن رقابة الحكومة المركزية"، لافتاً إلى أن "شبكات التهريب هذه تنفذ يومياً عمليات تهريب لآلاف الشاحنات المحملة بالنفط وبيعها لجهات مختصة خارج العراق".