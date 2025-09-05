استخبارات الحشد تستولي على أكبر معمل حديث لصنع العبوات الناسفة في جزيرة الأنبار

أعلن المقدم عايد عبدالله الجغيفي، ضابط استخبارات لواء 57 في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار، اليوم الجمعة، الاستيلاء على معمل حديث الإنشاء لصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في منطقة الجزيرة غربي المحافظة.

وقال الجغيفي في تصريح ل /المعلومة/، إن "قوة أمنية من استخبارات لواء 57 داهمت مضافة سرية تابعة لعناصر داعش في منطقة الجزيرة، والتي تربط غربي الأنبار بمحافظة صلاح الدين، وضبطت بداخلها معملاً مخصصاً لتصنيع العبوات الناسفة والأجسام المفخخة".

وأضاف أن "المعمل كان يُستخدم لتجهيز العبوات المخصصة لتفجير العجلات والدروع، بغية استهداف القطعات الأمنية المنتشرة في القاطع الغربي"، موضحاً أن "القوة عثرت على عشرات العبوات الناسفة داخل الموقع، حيث تولت فرقة معالجة المتفجرات إبطالها بشكل آمن".

وأشار الجغيفي إلى أن "المعمل أنشأ حديثاً من قبل خلايا داعش المنتشرة في صحراء الأنبار، ويعد من أهم مواقع ارتكاز التنظيم في المنطقة"، مؤكداً أن "معلومات استخباراتية دقيقة قادت القوات إلى الموقع وأتاحت الاستيلاء عليه دون تسجيل إصابات بشرية في صفوف القوة المهاجمة".