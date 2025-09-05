بتنفيذ الحلبوسي.. تأكيدات بوجود لوبي أمريكي – صهيوني يشرف على مشروع إقامة إقليم الأنبار

كشف عضو تحالف الأنبار المتحد، عبدالله علي الدليمي، اليوم الجمعة، عن وجود مخطط يشرف عليه لوبي أمريكي – صهيوني لإقامة إقليم الأنبار، موضحاً أن تنفيذ المشروع أوكل إلى رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية متنفذة.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن "اللوبي الأمريكي – الصهيوني يتولى الإشراف على مشروع إقامة إقليم الأنبار، على أن يمتد لاحقاً ليشمل محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وأجزاء من بغداد، في إطار خطة تهدف إلى تقسيم العراق طائفياً".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تعمل على كسب التأييد العربي والدولي للمضي بالمشروع، حيث أجرى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد لقاءات مكثفة خلال الفترة الأخيرة لمتابعة خطوات فريق الحلبوسي في هذا الاتجاه".

وأشار الدليمي إلى أن "المخطط يستهدف تقسيم العراق إلى دويلات طائفية متفككة تكون أكثر عرضة للتدخل الخارجي"، مؤكداً أن "اتفاقيات سرية أبرمت بين الحلبوسي والجانب الأمريكي والكيان الصهيوني للشروع في مشروع الإقليم السني".