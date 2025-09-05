السيد القبانجي يعلق على تغيير اسم البنتاغون إلى وزارة الحرب: لا نبدأ الحروب لكننا جاهزون للرد بقوة

علق إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، على تغيير اسم وزارة الدفاع الامريكية إلى وزارة الحرب، مؤكدا باننا لا نبدأ الحروب لكننا جاهزون للرد بقوة.

وفي خطبته، ثمّن السيد القبانجي "قرار جهاز الأمن الوطني بملاحقة المحتوى الهابط"، واصفاً ذلك "بالخطوة الشجاعة لحماية المجتمع".

ولفت الى ان "الإعلاميين في العراق يمارسون عبادة حقيقية بنصرة الدين والوطن".

وفي سياق إقليمي، وجّه إمام جمعة النجف الأشرف "تحية إجلال للسيد الحوثي والشعب اليمني البطل على صمودهم البطولي بوجه المؤامرات"، كما قدم تعازيه للشعبين الأفغاني والسوداني، جراء الكوارث الطبيعية التي ألمّت بهم.

وفي رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية، قال السيد القبانجي: "إذا بدلتم اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، فنحن لا نبدأ الحروب، لكننا جاهزون للرد بقوة".