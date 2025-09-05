أمن الاقليم يعتقل "مرتزق أمريكي" بتهمة تدريب مسلحين في كردستان

أعلن جهاز أمن الإقليم ، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، عن مصير مرتزق أمريكي معتقل خلال عملية فرض القانون التي نفذت في الثاني والعشرين من آب المنصرم.

وقال متحدث الجهاز العقيد سلام عبد الخالق في تصريح صحفي إن "مواطنا أمريكيا ويدعى برايان ويلسن اعتقل ليلة أحداث لالةزار" في السليمانية، مبينا ان "الأمريكي اعترف خلال التحقيقات أنه عمل مستقلا ومن دون علم بلاده في تقديم الدعم اللوجستي وتدريب ميليشيا (قوة العقرب)".

وأضاف أن "المعتقل عمل مرتزقا وأسندت إليه مهمات التدريب والتأهيل العسكري لتلك القوة (العقرب)"، مؤكدا أنه "معتقل بناء على أوامر قاضي تحقيق الآسايش وهو موقوف في جهاز أمن إقليم كردستان ، ويتم بحقه تنفيذ الإجراءات القانونية".