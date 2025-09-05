الأخبار

سفارة العراق في موسكو تحذر من محاولات توريط العراقيين في الحرب


حذّرت سفارة جمهورية العراق في موسكو، اليوم الجمعة، من ادعاءات مغلوطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص يدعي تمثيل الجالية العراقية في روسيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وذكرت السفارة في بيان، "نودُّ أن نوضّح لأبناء الجالية العراقية المقيمين في روسيا الاتحادية، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل شخصٍ يَدّعي زوراً تمثيل الجالية العراقية في روسيا، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة.

وأكدت السفارة أنها لا تصدر مطلقاً أي سمات دخول مرتبطة بمثل هذه الادعاءات المضللة، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار سمات الدخول إلى الأراضي الروسية هي سفارة روسيا الاتحادية في بغداد وقنصلياتها في أربيل والبصرة حصراً.

كما جددت السفارة، تأكيد موقف العراق الثابت بالحياد إزاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ودعوته الدائمة إلى اعتماد الحلول السلمية وإنهاء الصراع عبر الحوار.

وأضافت، "نحيط أبناء الجالية علماً بعدم وجود أي ممثل رسمي مُخوَّل للجالية العراقية في روسيا الاتحادية، لا من الجانب العراقي ولا من الجانب الروسي، وتُحذّر من الانخداع بمثل هذه المزاعم أو التعامل معها".

وفي هذا الصدد، حذرت السفارة من محاولات استدراج أو توريط بعض العراقيين المقيمين في روسيا أو خارجها تحت ذرائع مختلفة للمشاركة في الحرب، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات، وداعيةً أبناء الجالية إلى توخّي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب المضللة.

واكدت السفارة احتفاظها بحقها في الرد عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المختصة لحماية مصالح العراق وأبنائه.

سفارة العراق في موسكو تحذر من محاولات توريط العراقيين في الحرب
