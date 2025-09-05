نفذ جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقالات بحق أصحاب المولدات المخالفين في بغداد والمحافظات.

وذكر الجهاز في بيان انه "نفذنا حملة ميدانية واسعة في جميع مناطق وأقضية العاصمة بغداد والمحافظات، استهدفت ضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية وحماية المواطنين من أي استغلال".

واشار الى ان "الحملة التي انطلقت يوم أمس بمشاركة (47) مفرزة أمنية اسفرت عن اعتقال (39) مخالفاً من أصحاب المولدات وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، واسترداد مبالغ مالية جرى تحصيلها بطرق غير قانونية وإعادتها إلى أصحابها، إضافة إلى توثيق (76) تعهداً خطياً لضمان عدم تكرار المخالفات".

واكد، أن "الحملة مستمرة بكل حزم وبالتنسيق مع وزارة الداخلية"، محذراً "أي شخص يحاول خرق التعليمات أو استغلال حاجة المواطنين للكهرباء من مواجهة القانون بلا تهاون".