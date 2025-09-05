وزارة الإعمار تباشر بالاعمال التكميلية لمشروع ماء بلد في صلاح الدين

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن المباشرة بالأعمال التكميلية لمشروع ماء بلد في صلاح الدين، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وبإشراف المديرية العامة للماء، باشرت بالأعمال التكميلية لمشروع ماء بلد في محافظة صلاح الدين، وهو من المشاريع الحيوية والمهمة في القضاء".

كما أوضح المدير العام للمديرية العامة للماء عمار عادل المالكي، وفقاً للبيان، إن "المشروع مشيد على مساحة (15) دونما، بطاقة (4000) م3/ساعة، مع خطوط ناقلة تصل لأكثر من (20) كم، لتوفير المياه الصالحة للشرب لـ (300) ألف نسمة"، مؤكداً "العمل على إعادة تقييم المباني في المشروع انشائياً، وحث الملاكات المُنفذة في شركة الفاو الهندسية العامة، على زيادة زخم العمل في الفترة المقبلة، مع توفر التخصيصات اللازمة للمشروع".