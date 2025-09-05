جهاز الأمن الوطني يحبط أضخم محاولتي تهريب أجانب في محافظتين

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن إحباط أضخم محاولتي تهريب أجانب في محافظتين، حيث ذكر الجهاز في بيان، أنه "في إنجاز استخباري أمني نوعي وبعمليتين اتسمتا بالحرفية والدقة، أحبط جهاز الأمن الوطني شبكة لتهريب أجانب عبر الأراضي العراقية، انتهتا بضبط (194) شخصاً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

وأضاف، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية أمن ديالى، تمكن الفريق التكتيكي - سرية ديالى من نصب كمين على الطريق الرابط بين ديالى وبغداد، أسفر عن ضبط شاحنة مموّهة محمّلة بأكياس إسمنت للإيهام بأنها مواد بناء، لكنها كانت تخفي داخلها (125) شخصاً أجنبي الجنسية".

كما أوضح الجهاز أنه "نتيجةً للتحقيقات واستكمالاً للواجب وخلال ساعات، تم الاعتراف بوجود وكر في محافظة كركوك، لتتحرك القوة بتنسيق استخباري مع مديرية أمن كركوك، لمداهمة الموقع الذي أفضى إلى ضبط (69) شخصاً أجنبي الجنسية"، مشيراً إلى أنه "قد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".