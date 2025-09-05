الأخبار

جهاز الأمن الوطني يحبط أضخم محاولتي تهريب أجانب في محافظتين


 

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن إحباط أضخم محاولتي تهريب أجانب في محافظتين، حيث ذكر الجهاز في بيان، أنه "في إنجاز استخباري أمني نوعي وبعمليتين اتسمتا بالحرفية والدقة، أحبط جهاز الأمن الوطني شبكة لتهريب أجانب عبر الأراضي العراقية، انتهتا بضبط (194) شخصاً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية".

وأضاف، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية أمن ديالى، تمكن الفريق التكتيكي - سرية ديالى من نصب كمين على الطريق الرابط بين ديالى وبغداد، أسفر عن ضبط شاحنة مموّهة محمّلة بأكياس إسمنت للإيهام بأنها مواد بناء، لكنها كانت تخفي داخلها (125) شخصاً أجنبي الجنسية".

كما أوضح الجهاز أنه "نتيجةً للتحقيقات واستكمالاً للواجب وخلال ساعات، تم الاعتراف بوجود وكر في محافظة كركوك، لتتحرك القوة بتنسيق استخباري مع مديرية أمن كركوك، لمداهمة الموقع الذي أفضى إلى ضبط (69) شخصاً أجنبي الجنسية"، مشيراً إلى أنه "قد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
