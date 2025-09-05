الأخبار

وزارة التخطيط: مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة لفحص سلامة السلع المستوردة والمحلية


 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بفحص بلد المنشأ للبضائع، وفيما كشفت عن آلية فحص البضائع ودخول السلع ذات المواصفات الجيدة، أوضحت سبب وجود سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات في الأسواق، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أحد تشكيلات وزارة التخطيط يقوم بأداء مهامه ودوره بشكل كبير عبر ما يتوافر عليه من امكانات مادية وبشرية ترتبط بالمختبرات وترتبط بالأجهزة المستعملة او المستخدمة في عمليات الفحص"، مبيناً أن "الجهاز يقوم بتشكيل فرق تقوم بزيارة او متابعة ما موجود في الأسواق سواء كان ما يتم انتاجه في المصانع والمعامل المحلية، او ما معروض في المتاجر والمخازن التجارية للتأكد من مطابقته للمواصفة العراقية التي تتطلب السلامة في الاستخدام على المستوى السلع المستوردة".

وأضاف، أن "الجهاز تعاقد مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالفحص في بلد المنشأ، وهذه الشركات تقوم بأداء مهامها بفحص ما يستورده التجار من سلع وبضائع مختلفة في بلد المنشأ، اضافة إلى أنه لدينا فرق موجودة في المنافذ الحدودية سواء كانت البحرية او البرية او الجوية تقوم بأخذ عينات من السلع المستوردة المفحوصة اصلا في بلد المنشأ"، لافتاً إلى أن "اخذ العينات يكون بشكل عشوائي للتأكد من سلامتها، والتأكد من انها لم تتعرض لأي تغيير خلال سير الشحنات من بلد المنشأ الى العراق، وبالتالي هذا صمام أمان آخر يضاف لضمان دخول سلع ذات مواصفات جيدة الى الأسواق العراقية".

كما أوضح الهنداوي، أن "ما موجود من سلع مغشوشة او سلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق سببه وجود تسريب او تهريب يدخل الى الأسواق بطرق مختلفة، فضلا عن وجود بعض الورش في أماكن غير معلومة داخل العراق تقوم بتزوير العلامات التجارية وتسريبها للأسواق، وهذه تلاحق سواء من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية او من قبل الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة، الذين هم شركاء في عملية الأمن الاقتصادي وفي متابعة مثل هذه الحالات وضبطها، ودائما ما يتم ضبط مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة بشأن المخالفين".

فيما لفت الهنداوي، إلى أنه "لدينا مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تتولى هذه المختبرات عملية الفحص والتأكد من سلامة السلع سواء كانت مستورد او منتجة محليا، هذا المشروع ما زال في بداياته، ننتظر تقديم الدراسات من قبل الشركة الاستشارية في هذا الجانب للمضي في تنفيذ هذا المشروع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الإعمار تباشر بالاعمال التكميلية لمشروع ماء بلد في صلاح الدين
جهاز الأمن الوطني يحبط أضخم محاولتي تهريب أجانب في محافظتين
وزارة التخطيط: مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة لفحص سلامة السلع المستوردة والمحلية
وزارة الداخلية تكشف عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية
النجف الأشرف: أزمة مياه الفرات تهدد سلامة المواطنين في المحافظة
وزارة العمل: المبادرات الحكومية أسهمت بخفض نسبة الفقر
حالة الطقس: صحوًا في عموم البلاد وثلاث محافظات تسجل دون الأربعين مئوية
وزارة النقل تعلن تفاصيل مطار الناصرية وموعد افتتاحه
رئيس شبكة الإعلام: رئيس الوزراء وافق على توفير أراضٍ مخدومة لموظفي الشبكة
دائرة صحة كربلاء المقدسة تؤكد سلامة مياه الإسالة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك