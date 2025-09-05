الأخبار

النجف الأشرف: أزمة مياه الفرات تهدد سلامة المواطنين في المحافظة


 

 

في ظل الانخفاض الحاد بمناسيب نهر الفرات وتزايد التلوث في المياه الخام تعيش محافظة النجف الأشرف حالة استنفار حكومي وصحي واسع لمواجهة أزمة المياه وضمان سلامة ما يصل إلى المواطنين من إسالة الشرب، حيث ذكر مدير بيئة محافظة النجف الأشرف جمال عبد زيد شلاكه للوكالة الرسمية، إن "مستوى المياه الخام الموجودة في نهر الفرات و التي تسحب الى مشاريع المياه في النجف الأشرف جودتها انخفضت جدا و هناك مشاكل وعوالق و ذائبات في هذه المياه و تراكيز عالية مما يؤدي الى عدم إمكانية معالجة هذه الأمور"، لافتا الى أن "انخفاض المناسيب جاءت لأسباب عديدة أبرزها قلة الإطلاقات ما أدى الى زيادة التراكيز إضافة الى أن استخدام الخزين الميت في بحيرة الثرثار او سد الموصل و الخزين الميت نفد به الماء القريب وما يصل هو من قاع البحيرة و هو يحتوي على الكثير من هذه التراكيز من كافة العوالق والذائبات الأمر الذي أدى الى التغير الكبير في لون الماء و الرائحة للمياه الخام".

وأضاف، أن "دائرة الصحة لديها لجان تفحص مياه الشرب يوميا إضافة الى مديرية الماء عليها ان تبين إمكانية الفلاتر الخاصة بالمشاريع ومرشحاتهم وعمليات الترسيب و الآليات المعروفة في مشاريعهم من المعالجة التامة وإخراج المياه كما كانت ام ان الموضوع اختلف بمستوى معين"، منوها الى "هناك لجنة عاليا لإدارة المياه في محافظة النجف الأشرف شكلت قبل عام وهي تظم بعضويتها كل الدوائر المعنية وهذه اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي و شكلت لجان فرعية من ضمنها لجنة تحسين الواقع لمياه الشرب في محافظة النجف الأشرف و التي ستكون على عاتقها متابعة هذا الموضوع في الأيام القادمة".

كما أوضح أن "هناك بدائل يمكن اعتمادها منها مشاريع مياه الإسالة من غير نهر الفرات مثل الآبار و استخدام محطات التحلية بدل محطات التصفية كحل عاجل في حالة الطوارئ الشديدة ".

بالمقابل،  قال المتحدث باسم دائرة صحة محافظة النجف الأشرف ماهر ياسر العبودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا إلى التوجيهات الوزارية وبإشراف مباشر من مدير عام دائرة صحة النجف الأشرف عبد الله الغزالي استنفرت الدائرة جهودها لمتابعة مأمونية المياه في عموم المحافظة"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم الصحة العامة مكي العارضي وبمشاركة مدراء القطاعات الصحية وتم خلال الحملة زيارة عدد من مشاريع المياه والمجمعات في مختلف القطاعات مع استنفار كوادر مختبر الصحة العامة لسحب النماذج وإجراء الفحوص المختبرية وزراعة العينات لمعرفة النتائج إضافةً إلى متابعة نسب الكلور في المياه المجهزة " كذلك أكد أنه "تم إنجاز زيارة 27 مشروعا ومجمعا مائيا وسحب 27 نموذجًا لإرسالها إلى مختبر الصحة العامة".

