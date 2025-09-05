وزارة العمل: المبادرات الحكومية أسهمت بخفض نسبة الفقر

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن المبادرات الحكومية أسهمت بخفض نسبة الفقر، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "محافظة المثنى تعد من أكثر محافظات العراق فقراً، وقد وسعت الوزارة نطاق الشمول فيها، بالتعاون مع منظمات دولية، حيث أطلقت مبادرة تجريبية تتضمن منحة مشروطة تمنح للعوائل المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية، وتحديداً للنساء الحوامل والأطفال دون السنتين، إذ تمنح العائلة مبلغ 40 ألف دينار عن كل لقاح تتلقاه المرأة الحامل أو الطفل دون السنتين".

وتابع: "كما أطلقت الوزارة مشاريع في محافظة ذي قار، بالتعاون مع أحد البنوك الدولية، حيث تم إنشاء مشاريع تقدم مجاناً للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، دون أي مقابل أو تسديد تكاليف، وتشمل هذه المشاريع مجالات الزراعة، وتربية المواشي والدواجن، والصناعات الحرفية المعروفة في المحافظة".

وختم المتحدث بالقول: إن "كل هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في خفض نسبة الفقر في العراق، إلا أن طموح الوزارة أكبر من ذلك، ويتمثل في الوصول إلى تصفير نسب الفقر في البلاد".

كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في وقت سابق، انخفاض نسبة الفقر في محافظة المثنى من 52% إلى 40%، مؤكدة أن هذا التراجع جاء نتيجة للتدخلات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية، والتعليم، وتوفير الخدمات الأساسية.