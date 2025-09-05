حالة الطقس: صحوًا في عموم البلاد وثلاث محافظات تسجل دون الأربعين مئوية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل ثلاث محافظات دون الأربعين مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية الى حوالي 30 كم/س وتكون في الأقسام الغربية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لما تم تسجيله يوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة 44 ودهوك 38 واربيل 39 والسليمانية 37 ونينوى 40 والأنبار 41 وكركوك 42، اما في واسط والنجف الأشرف 45 والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة 46".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية الى حوالي 30 كم/س وتكون في الأقسام الغربية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق".

كما لفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عدا المنطقة الشمالية تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبيّن أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل ستكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".