حالة الطقس: صحوًا في عموم البلاد وثلاث محافظات تسجل دون الأربعين مئوية


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل ثلاث محافظات دون الأربعين مئوية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية الى حوالي 30 كم/س وتكون في الأقسام الغربية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لما تم تسجيله يوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة 44 ودهوك 38 واربيل 39 والسليمانية 37 ونينوى 40 والأنبار 41 وكركوك 42، اما في واسط والنجف الأشرف 45 والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة 46".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية الى حوالي 30 كم/س وتكون في الأقسام الغربية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق".

كما لفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عدا المنطقة الشمالية تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبيّن أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل ستكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
