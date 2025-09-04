وزارة النقل تعلن تفاصيل مطار الناصرية وموعد افتتاحه

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مطار الناصرية الدولي تجاوزت 65 بالمئة، وفيما بينت أنه سيتضمن فندقاً سياحياً ومحطة كهرباء، أكدت أنه سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "نسب الإنجاز في مطار الناصرية الدولي تسير بوتيرة متصاعدة، وقد تجاوزت 65 بالمئة ولربما تصل إلى 70 بالمئة نهاية العام الحالي"، مبينا انه "سيتم افتتاح المطار وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

وأضاف الصافي، أن "وزارة النقل بعد تسلمها لمطار الناصرية في شباط 2024 كانت نسب الإنجاز لا تتجاوز 3 بالمئة، إلا أنها وصلت الآن إلى مراحل متقدمة"، مشيراً إلى أن "هناك أجهزة ملاحية تخصصية من شركات أجنبية عالمية دولية ستكون إضافة إلى هذا المطار، الذي سيكون مستكملاً نهاية العام الحالي ويدخل الخدمة ضمن خطة الحكومة العراقية لتشغيل عدد من المطارات، إذ يعد أحد المشاريع المهمة الواقعة على مشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

وتابع، أن "تنفيذ تأهيل مطار الناصرية الدولي يجري من قبل الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية ذات مسؤولية محدودة، وبإشراف ائتلاف شركتي كيكلوب – هيرتز التركيتين، حيث تمت المباشرة بالعمل بتاريخ 5/6/2022".

كما بيّن أن "المشروع يتكون من إعادة تأهيل المدرج ليصبح بطول 3400 متر مع ساحة وقوف للطائرات بمساحة 185 ألف م2، وإنشاء أبنية للمسافرين بمساحة 18 ألف م2، وبناية لكبار الشخصيات بمساحة 1000 م2، ومحطة للشحن بمساحة 10 آلاف م2، وفندق سياحي 4 نجوم يحتوي على 100 غرفة، فضلاً عن بناية إدارة المطار وبناية المعدات الأرضية وبرج للملاحة بارتفاع 42 م وبناية الملاحة".

وواصل، أن "الأعمال تشمل أيضاً إنشاء محطة للوقود والكهرباء ومحطة لضخ المياه ومحطة لمعالجة مياه المجاري وبناية للدفاع المدني وإطفاء الحرائق، حيث يتم العمل وفقاً لأعلى المواصفات الفنية العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية (ICAO) واتحاد النقل الجوي العالمي".

كذلك لفت إلى أن "المساحة الكلية لمشروع مطار الناصرية الدولي تبلغ حوالي 16 مليون متر مربع، فيما يشمل الجزء المبني(مباني ومرافق) نحو 2 مليون متر مربع"، مؤكداً أن "نسبة الإنجاز الحالية، التي تشمل كلاً من المباني والأجهزة، قاربت 65 بالمئة وسيتم افتتاح المطار نهاية العام الحالي".