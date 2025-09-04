رئيس شبكة الإعلام: رئيس الوزراء وافق على توفير أراضٍ مخدومة لموظفي الشبكة

أعلن رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وافق على توفير أراضٍ مخدومة لموظفي الشبكة، إذ جاءت موافقة رئيس الوزراء بعد مخاطبة تقدم بها رئيس شبكة الإعلام العراقي والمتضمنة الدور الذي تمارسه الشبكة من خلال تغطية البرنامج الحكومي وإنجازاته فضلاً عن إيصال مناشدات المواطنين عن طريق البرامج المتنوعة المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة الى وقوفها بمسافة واحدة مع كافة أطياف الشعب العراقي".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام