دائرة صحة كربلاء المقدسة تؤكد سلامة مياه الإسالة

أكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، سلامة مياه الإسالة، فيما أشارت إلى تشكيل فريق مشترك لمراقبة عينات المياه الخام والمنتج، فقد ذكر قسم الرقابة الصحية التابع لدائرة صحة كربلاء المقدسة في بيان، أن "اجتماعاً موسعاً عُقد بحضور مدير صحة كربلاء المقدسة والملاكات الصحية في الأقسام المعنية، ومدير ماء كربلاء المقدسة والملاكات الفنية في التشغيل والصيانة، ومسؤول السيطرة النوعية في المديرية، ومدير بيئة كربلاء المقدسة، ومدير الموارد المائية في المحافظة، فضلاً عن عضو مجلس المحافظة محسن الكناني، لمناقشة ما أثير في وسائل الإعلام حول تلوث المياه في أنهر كربلاء وانعكاسها على مياه الإسالة التي تصل إلى المواطنين في منازلهم".

وبين أنه "تم في الاجتماع مناقشة وتقييم الوضع المائي في كربلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد خلص الاجتماع إلى:

1- زيادة الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية في حوض نهر الفرات.

2- زيادة نسبة مواد التصفية والتعقيم من مادة الشب والكلور في المشاريع والمجمعات بما يؤمن وصولها بتراكيز كافية في الشبكة.

3- الاستمرار بصيانة المشاريع ومضاعفة عمليات الغسيل العكسي للفلاتر.

4- تكثيف الفحوصات الدورية من قبل مديرية البيئة في كربلاء للماء الخام في الأنهر.

5- تشكيل فريق مشترك من الجهات المعنية (الصحة، الماء، البيئة، الموارد المائية) لسحب نماذج من المياه الخام والمنتجة من المشاريع ومراقبتها.

كذلك لفت البيان إلى أن "سبب وجود اللون والرائحة في المياه يرجع إلى وجود طحالب خضراء نتيجة استخدام الخزين المائي الميت في السدود"، مؤكداً أن "المياه المنتجة في مديرية ماء كربلاء المقدسة خاضعة للفحوصات المختبرية بشكل يومي وعلى مدار ساعات اليوم، وأن الجهات الصحية والبيئية تعمل بشكل مشترك مع المديرية لمتابعة تلك المياه"، لافتا الى أن "أي مؤشر في الفحوصات يُقابل بإجراءات سريعة للحد منه، حيث أن المديرية والدوائر المعنية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين".