وزارة المالية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة


أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن رواتب المتقاعدين للشهر الحالي مؤمنة بالكامل، مبينة أن تأخر صرفها يعود إلى أسباب فنية بحتة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر السيولة المالية"، لافتة إلى أن "الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمّنة بالكامل ومرصودة مسبقاً ضمن الموازنة العامة، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".

وشددت الوزارة على أن "جميع المبالغ اللازمة متاحة في حسابات الخزينة الحكومية، وأن ما حصل هو تأخير إجرائي مرتبط بعمليات التحويلات بين المصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تعطل موعد الإطلاق"، مبديةً "التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ومن دون تأخير في الأشهر المقبلة، عبر تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوثيق التنسيق مع المؤسسات المالية ذات العلاقة".

وبينت الوزارة، "رفضها محاولات استغلال موضوع تأخر صرف الرواتب وإقحامه في الحملات السياسية أو استخدامه كأداة للتسقيط في ظل قرب الانتخابات المقبلة"، مشيرة إلى أن "عمل الوزارة مالي وإداري بحت ويستند إلى الموازنة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية، وأن ما يُثار من محاولات ممنهجة لتشويه جهودها يمثل استهدافاً غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين".

