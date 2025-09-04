مفوضية الانتخابات تعلن عدد البطاقات البايومترية المحدثة في 2025 وموعد توزيعها على الناخبين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عدد البطاقات البايومترية المحدثة في 2025 بلغ أكثر من 3.5 مليون بطاقة، مؤكدة ان موعد توزيعها على الناخبين سيكون خلال الشهر الحالي، حيث ذكرت المفوضية في بيان، إن "مفوضية الانتخابات مستمرة بطباعة البطاقات البايومترية للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بايومتريا في 2024".

وأضافت، أن "المفوضية مستمر أيضا بالتحديث للناخبين الذين حدثوا بياناتهم في مرحلة تحديث سجل الناخبين في 2025 ، وقد بلغت عدد البطاقات 3,584,829 بطاقة بايومتريا"، مشيرة الى ان "هذه البطاقات ستوزع على الناخبين خلال شهر أيلول الحالي 2025 من خلال 1079 مركز تسجيل".