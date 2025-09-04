الأخبار

مديرية الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش في الأنبار


 

 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في الأنبار، إذ ذكرت المديرية في بيان، أنه "ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / 1 ) إرهاب في محافظة الأنبار"، لافتا الى أنهم "كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة"و فيما لفتت الى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دائرة صحة كربلاء المقدسة تؤكد سلامة مياه الإسالة
وزارة المالية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة
مفوضية الانتخابات تعلن عدد البطاقات البايومترية المحدثة في 2025 وموعد توزيعها على الناخبين
 وزارة الاتصالات: سنطلق التوقيع الإلكتروني قريباً
مديرية الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش في الأنبار
وزارة التربية تفتح باب التقديم امام الموظفين للحصول على الشهادات العليا
الأعرجي وزاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم
وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على دعم الحوار والتفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي
سلطان عُمان يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له
خلية الإعلام الأمني : العراق يعيش في استقرار امني حقيقي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك