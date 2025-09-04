مديرية الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في الأنبار، إذ ذكرت المديرية في بيان، أنه "ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / 1 ) إرهاب في محافظة الأنبار"، لافتا الى أنهم "كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة"و فيما لفتت الى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".