الأعرجي وزاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ووكيل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء، أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، استقبل وكيل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زاده والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها وعلى جميع الصعد".

وأضاف أنه "جرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار وتجنب الصراعات، و عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتاً إلى أنه تم خلال "اللقاء ،التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية هما الركيزة الأساسية لحل جميع المشاكل العالقة، سواء في المنطقة أو العالم".

وأشاد الأعرجي، بحسب البيان، بـ "الحنكة السياسية التي تتمتع بها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا أن "هذا يجعل المنطقة تتجه إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية وهي السبيل الأمثل لحل المشاكل".

بدوره أكد زاده، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي والتوجه نحو التنمية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا أن ما يحصل في غزة من جرائم قتل وتجويع وإبادة يرفضه القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة حقيقية وجادة تجاه هذه الجرائم".