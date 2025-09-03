وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على دعم الحوار والتفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، حرص العراق على دعم الحوار والتفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في بغداد، نائب وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سعيد خطيب زادة"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

وأضافت ان "المسؤول الإيراني قدّم عرضاً حول ظروف الحرب الفعلية أثناء عدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، وتأثيراتها في السياسة والمجتمع الإيراني"، مؤكداً أن "تلك الأوضاع انعكست على إعادة صياغة المفاهيم الأمنية والعسكرية، فضلاً عن المقاربة السياسية في علاقات إيران الدولية".

وتابعت، ان "الجانبين تناولا نتائج المفاوضات الإيرانية – الأوروبية، والحوار الجاري مع دول الترويكا (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، إضافة إلى مناقشة المواقف المطروحة في مجلس الأمن الدولي، ولا سيما ما يتعلق بالدورين الصيني والروسي في الملفات المرتبطة بإيران".

وأكد حسين حرص العراق على "دعم الحوار والتفاهم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي"