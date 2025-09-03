التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، (3 أيلول 2025)، عن فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2026/2025.

وذكر بيان لوزارة التعليم انه "وإلتزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم الى هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والسنة الدراسية 2025/2024 من خريجي الفرعين العلمي والأدبي ذوي المعدلات (90%) فما فوق وأن التقديم يكون إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب".

وأضاف "يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم إلى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%)".

وأوضح البيان، أن "التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/10/2 وأن إجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب لخياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات ومن ثم مراجعة الطالب لأي جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار".