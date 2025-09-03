النائب كريم عليوي المحمداوي : رواتب المتقاعدين خط أحمر ونرفض أي تأخير بمستحقاتهم

أكد النائب كريم عليوي المحمداوي، اليوم الأربعاء، (3 أيلول 2025)، ان رواتب المتقاعدين خط أحمر ورفض أي تأخير بمستحقاتهم.

وقال المحمداوي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ان: "على الحكومة العراقية صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية دون أي تأخير ونحن لا نجامل في هذه المواقف كون المتقاعد والرعاية الاجتماعية هي لفئة ليس قليلة واعتمادها الكلي على هذا الراتب".

وأضاف المحمداوي؛ ان "هذه الفئات اغلبهم من أصحاب الأمراض والالتزامات الخاصة إذا نجد اكثرهم لا يستطيعون شراء الدواء في حال تأخرت عليهم الرواتب وربما البعض سيفقد حياته وفي هذا الحال تعتبر جريمة ولا نقف ساكتين" على حد تعبيره.

وأشار المحمداوي الى، ان "تلاعب الحكومات في صندوق التقاعد جريمة ويجب محاسبة المتسببين" حسب قوله.

وكانت هيئة التقاعد الوطنية، أعلنت الأحد الماضي، استكمال إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول" مشيرة الى، "إرسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".

وعلى الرغم من اعلان هيئة التقاعد منذ ثلاثة أيام لكن لم يتسلم المتقاعدون رواتبهم لغاية اليوم الأربعاء.