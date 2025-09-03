توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك بين العراق وعُمان

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق آل سعيد ، مراسم توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، فان توقيع الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم جاء بعد سلسة حوارات ومباحثات جرت في بغداد ومسقط بين وفود عراقية وعمانية، وهي كالآتي:
■ اتفاقية الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
■ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال.
■ مذكرة تفاهم في المجال العدلي والقانوني.
■ مذكرة تفاهم في المجال السياحي.
■ مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وادارة الوثائق.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي.
■ مذكرة تفاهم في مجال الاسكان والتخطيط العمراني.
■ مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
■ مذكرة تفاهم في المجال التعليمي والتربوي.
■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك في قطاع سوق رأس المال.
■ مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات.
■ مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ البرامج التدريبية في الادارة واعداد القادة.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني.
■ مذكرة تفاهم في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
■ مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.
■ مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية.
■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بمجال تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.
■ مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.
■ مذكرة تفاهم في مجال توطين الصناعات الدفاعية.
■ مذكرة تفاهم في مجال الموانئ واللوجستيات بين الشركة العامة لموانئ العراق، ومجموعة اسياد في سلطنة عمان.
■ مذكرة تفاهم في مجال تسويق النفط الخام العراقي.
■ مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط.
■ مذكرة تفاهم في مجال البورصة.
■ مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.
■ مذكرة تفاهم لانشاء مدينة ذكية بمحافظة كربلاء المقدسة.
https://telegram.me/buratha