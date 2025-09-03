الأخبار

توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك بين العراق وعُمان


رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق آل سعيد ، مراسم توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك في مجالات عدة.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، فان توقيع الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم جاء بعد سلسة حوارات ومباحثات جرت في بغداد ومسقط بين وفود عراقية وعمانية، وهي كالآتي:

■ اتفاقية الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

■ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال.

■ مذكرة تفاهم في المجال العدلي والقانوني.

■ مذكرة تفاهم في المجال السياحي.

■ مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وادارة الوثائق.

■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي.

■ مذكرة تفاهم في مجال الاسكان والتخطيط العمراني.

■ مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

■ مذكرة تفاهم في المجال التعليمي والتربوي.

■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك في قطاع سوق رأس المال.

■ مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات.

■ مذكرة تفاهم في مجال تنفيذ البرامج التدريبية في الادارة واعداد القادة.

■ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني.

■ مذكرة تفاهم في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

■ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

■ مذكرة تفاهم في مجال تطوير المبادلات التجارية وتنمية الصادرات.

■ مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية.

■ مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بمجال تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.

■ مذكرة تفاهم في مجال الصناعة.

■ مذكرة تفاهم في مجال توطين الصناعات الدفاعية.

■ مذكرة تفاهم في مجال الموانئ واللوجستيات بين الشركة العامة لموانئ العراق، ومجموعة اسياد في سلطنة عمان.

■ مذكرة تفاهم في مجال تسويق النفط الخام العراقي.

■ مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط.

■ مذكرة تفاهم في مجال البورصة.

■ مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.

■ مذكرة تفاهم لانشاء مدينة ذكية بمحافظة كربلاء المقدسة.

