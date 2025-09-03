الأخبار

السفارة الصينية : نشجع الشركات للعمل داخل العراق ونسعى لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري


اكدت سفارة الصين الشعبية في بغداد ، اهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع العراق في شتى القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية لشعبي البلدين .

وقال نائب السفير الصيني شيوي هايفنغ Mr .Xu Haifeng ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء في العاصمة بغداد ، بمناسبة الذكرى السنوية 80 لانتصار الصين في الحرب مع اليابان:" ان الصين مستعدة دوما للتعاون والاسهام في اعادة اعمار العراق ، ولدينا تعاون مهم للشركات الصينية في قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والبنى التحتية ".

واضاف : " لقد حققنا نتيجة طيبة بالتعاون مع العراق ، ومازلنا نشجع الشركات الصينية المؤهلة لمواصلة التعاون مع العراق في مختلف القطاعات ، وكذلك الجانب الصيني منفتح للتعاون مع كافة الشركات والدول الاخرى في السوق العراقية".

وتابع القول ، ان " الجانب الصيني يرغب في تعزيز التبادل التجاري ومواصلة التعاون والتبادل المشترك مع العراق ، كما في السنوات الماضية واصل الجانب الصيني التشاور والتفاوض لتعزيز تلك العلاقات والشراكات ".

وحول التعاون في المجال العسكري ، اوضح نائب السفير ، ان " الصين تولي اهتماما بالغا لتعزيز التعاون العسكري مع العراق في اطار التعاون الثنائي بين البلدين وتحقيق نجاح ملموس في جانب التدريب والدعم ومكافحة الارهاب ، كما يوفر الجانب الصيني الكثير من فرص التدريب للاجهزة الامنية العراقية ، بنحو يصل الى اربعة اضعاف سقف العقود السابقة ".

وبشأن سقف الصادرات النفطية ، اكد نائب السفير ، ان " الصين هي اكبر مستورد للنفط الخام من العراق ، والذي يشكل رابع اكبر مصدر للنفط الخام الى الصين ، وفي العام 2024 استوردت الصين نحو 64 مليون طن من النفط الخام العراقي باعتبارها دولة صديقة وشريكا اساسيا للعراق ، الذي يحرص على تعزيز هذا التعاون ، وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية بين اليلدين "، لافتا إلى ان " الشركات الصينية في مجال الطاقة ، تعمل مع العراق منذ امد طويل خصوصا بعد عام 2003 وشاركت في اعمار قطاع النفط واسهمت بتصدير النفط الخام إلى السوق العالمية".

واضاف، ان " حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق بلغ خلال العام الماضي 54 مليار دولار ، وكذلك دخلت الشركات الصينية في السنوات الاخبرة في قطاع العمل داخل اقليم كردستان"، لافتا إلى ان العامين الماضيين شهدا التبادل التجاري للسلع غير النفطية بالعملات الصبنية عبر مصرفي بغداد والعراقي للتجارة ، ونحن مستعدون لمواصلة هذا التعاون ".

وحول مخرجات كلمة الرئيس الصيني خلال الاستعراض العسكري بالمناسبة ، اوضح ان " الصين تدعو إلى بناء عهد جديد من العلاقات الدولية قائم على اساس الاحترام والتعايش السلمي والتعاون المتبادل ".

واضاف ، ان " العلاقات الصينية مع اليابان منذ سبعينات القرن الماضي شهدت تطورا متسارعا تمثل في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين ، واصبح واجبا على اليابان حكومة وشعبا ان يتعلموا دروس التاريخ في تحقيق السلام مع العالم ، كونها الاساس لتنمية العلاقات الثنائية في المستقبل".

وتابع القول ، ان " معظم دول جوار الصين لديها تاريخ مشابه في الحرب العالمية الثانية خلال مقاومة عدوان اليابان ، واليوم الصين مستعدة لتعزيز الثقة المتبادلة مع دول الجوار وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورةلها ، التي تعد منطقة تجارة حرة كما سنطور التعاون الشامل في شتى المجالات".

وحول جدلية العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وتأثيرها على التعاون مع العراق ، قال نائب السفير ، " تستطيع بكين وواشنطن تحقيق التعاون المشترك للتعايش السلمي في هذا الكوكب ، واذا اتجهت الولايات المتحدة توجهات الصين نفسها سنحقق ذلك التعايش ".

وقد احيت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى العراق ، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية 80 للانتصار في الحرب مع اليابان .

ونظمت السفارة ، على هامش الحفل السنوي الذي حضره نائب السفير / المستشار شيوي هايفنغ ، ومسؤول القسم السياسي المتحدث الرسمي بأسم السفارة " وو تشي تشاو "، معرضا مصورا يجسد جانبا من بطولات وتضحيات الشعب الصيني في تلك الحرب 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توقيع اتفاقيتين و 24 مذكرة تفاهم مشترك بين العراق وعُمان
السفارة الصينية : نشجع الشركات للعمل داخل العراق ونسعى لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري
السوداني وسلطان عمُان يؤكدان على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد
بالوثيقة ...رئيس الوزراء يوافق على استحداث ناحية جديدة في البصرة
خبير أمني يكشف تفاصيل عملية الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد
النائب رائد المالكي: فحص الـDNA معتمد شرعياً لإثبات أو نفي النسب
رئيس الجمهورية يؤكد لرئيس هيئة الحشد الشعبي أهمية المحافظة على مكتسبات محاربة العصابات الإرهابية
الموارد المائية: إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق
وزارة الداخلية: مشروع إصدار البطاقات الوطنية في الدوائر السجنية سيشمل جميع النزلاء
مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع العام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك