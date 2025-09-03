الأخبار

خبير أمني يكشف تفاصيل عملية الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد


كشف الخبير الأمني والقيادي السابق في الحشد العشائري، قطري السمرمد، اليوم الأربعاء (3 أيلول 2025)، أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار مستمرة، ومن المقرر أن تكتمل بحلول منتصف الشهر الجاري.

وقال السمرمد في حديث صحفي إن عدد الجنود المتبقين داخل القاعدة يبلغ 1600 جندي فقط، وقد بدأت عملية الانسحاب الفعلية منذ أسبوعين.

وأضاف أن جميع الأرتال العسكرية الأمريكية تتجه نحو قاعدة التنف في سوريا، نافياً أن تكون أي قوة قد توجهت إلى أربيل.

وأشار إلى أن مقرات القوات الأمريكية وقاعاتها يجري تسليمها حالياً إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية العراقية.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، والذي يقضي بانتهاء وجود القوات الأمريكية من بغداد والقواعد العسكرية بحلول شهر أيلول 2025.

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ المرحلة الثانية من الانسحاب من إقليم كردستان في أيلول 2025، على أن يكتمل الانسحاب الكلي بحلول أيلول 2026، مع الإبقاء على عدد محدود من القوات في الإقليم لعام إضافي.

