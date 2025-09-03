وزير التعليم يفتتح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، كليتي (التميز والذكاء الاصطناعي) في جامعة بغداد، إذ ذكرت الوكالة الرسمية، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي افتتح ، اليوم كليتي (التميز والذكاء الاصطناعي) في جامعة بغداد، بمشاركة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وجمع من الأكاديميين".

وأضاف أن "كلية التميز تضم خمسة أقسام هي: نظم المعلومات التطبيقية، وعلم البيانات، وإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية، والمحاسبة والمصارف، والفلسفة وعلم الاجتماع".

وتابع: "أما كلية الذكاء الاصطناعي فتضم ثلاثة أقسام هي: التطبيقات الهندسية، والتطبيقات الطبية الحيوية، والبيانات الضخمة".