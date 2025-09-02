تفاضيل محاولة اغتيال الناشط والصحفي الكردي مامند في السليمانية

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، بتعرض الناشط والصحفي الكردي هيمن مامند إلى إطلاق نار من قبل مجهولين وسط مدينة السليمانية.

وذكرت وسائل الإعلام أن "مامند تعرض إلى إطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية في منطقة عقاري بمركز المدينة"، مبينة أن "الصحفي أصيب بكتفه برصاصة ونُقل على إثرها إلى مستشفى شار، حيث أُدخل على الفور إلى صالة العمليات لإجراء عملية جراحية له".

وأكد جهاز أمن إقليم كردستان في تصريح للعقيد سلام عبد الخالق، المتحدث باسمه، أن "الآسايش فتحت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار على الناشط هيمن مامند، لمعرفة ملابسات الحادثة والجهات المتورطة فيه".

من جانبه، قال نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور في حديث لـ بغداد اليوم، إن "مامند يقيم في السليمانية بعد طرده من مدينة أربيل وصدور مذكرة قبض بحقه، وهو يعمل مع إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لحزب العمال الكردستاني ويهاجم باستمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف أنور أن "مامند تعرض لإطلاق نار في كتفه وحالته حالياً مستقرة بعد التواصل معه"، مشددًا على أن "النقابة تدين هذا الفعل الجبان وتطالب بإنزال العقاب بحق من يستهدف أي صحفي".