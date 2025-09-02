الدفاع توضح تفاصيل الانفجار بالكلية العسكرية وتفتح تحقيقا بالحادث

أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، تفاصيل الانفجار بالكلية العسكرية الثالثة في السليمانية، معلنة فتح تحقيق بالحادث.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "أثناء تنفيذ إحدى فعاليات الرمي المقرر ضمن المنهاج التدريبي للكلية العسكرية الثالثة في قره جولان / السليمانية، لطلاب الدورة (89) وقع حادث انفجار مقذوف حربي أدى إلى إصابة (4) من طلاب الكلية".

وأضافت أنه "جرى نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تماثل ثلاثة منهم للشفاء بعد تقديم الإسعافات الطبية لهم، فيما استشهد الطالب الرابع متأثرًا بجراحه البالغة وسيتم اخلائه جواً الى بغداد".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها فتحت تحقيقا عاجلا بالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلًا ومحاسبة المقصرين.

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل الكلية العسكرية الثالثة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر إن "المعلومات الأولية أشارت في البداية إلى سقوط قتلى وجرحى من الطلاب جراء الانفجار"، مبيناً أن "التحقيقات بيّنت لاحقاً أن الانفجار نجم عن قنبلة قذيفة أر بي جي".