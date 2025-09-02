الأمن الوطني يضبط 3 نساء إحداهن قابلة تبيع الأطفال الرضع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، ضبط ثلاث نساء بالجرم المشهود إحداهن قابلة تبيع الأطفال الرضع في محافظة الديوانية.

وذكر الجهاز في بيان أنه "من خلال تعاون المواطنين بالإبلاغ عن عمليات بيع لأطفال حديثي الولادة من أجل الاتجار في محافظة الديوانية، مما دفع المفارز الاستخبارية لتكثيف الجهود، وبعد تحليل المعلومات والتأكد من صحتها، تم استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف أن "مفارز الجهاز الميدانية تمكنت من إلقاء القبض وبالجرم المشهود على المتهمة وضبط بحوزتها طفل ذكر لا يتجاوز عمره يوماً واحداً، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، والتي اعترفت صراحة بتجارتها ومرتبط معها بذلك 3 متهمات إحداهن تعمل بصفة "قابلة" غير مرخصة بالعمل".

وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط معدات وأدوات طبية كانت تُستخدم في عمليات التوليد غير القانونية، كما تم تأمين الطفل الرضيع ونقله فوراً إلى قسم الخدج في مستشفى النسائية والأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع المتهمات التوقيف وفق المواد القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، لحين استكمال الإجراءات القانونية".