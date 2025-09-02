مجلس البصرة يقر مشروع إنشاء سد مؤقت على شط العرب

أقرّ مجلس محافظة البصرة، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، (2 أيلول 2025)، مشروع إنشاء سد مؤقت على شط العرب بالقرب من جزيرة السندباد، في إطار مساعيه للحد من تداخل المياه المالحة وضمان استمرارية تدفق المياه العذبة للسكان.

وأوضح شكر محمود العامري، عضو مجلس المحافظة ورئيس اللجنة المالية والإدارية في مؤتمر صحفي أن "المشروع يمثل خطوة استراتيجية لحماية الأمن المائي في البصرة،"

مبيناً، أن "السد المؤقت سيُسهم في تقليل نسب الملوحة وتحسين نوعية المياه الواصلة إلى المواطنين".

وأكد العامري، أن "المجلس يولي ملف المياه أهمية قصوى لما يشكله من ارتباط مباشر بحياة المواطنين واستقرارهم،" لافتاً إلى، أن "المشروع يعدّ إجراءً مرحلياً بانتظار استكمال الحلول الجذرية والدائمة لأزمة ملوحة المياه في المحافظة".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد كشفت في 13 من تموز الماضي، عن وجود شركتين استشاريتين الاولى إيطالية والأخرى الأردنية، تدرسان مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب، وذلك استناداً إلى دراسة استراتيجية أُنجزت نهاية عام 2016".

وبينت، انه "في حال لم يكن بالإمكان تأمين 50 متر مكعب من المياه بشكل منتظم، فإن السد سيكون أحد الحلول المطروحة".