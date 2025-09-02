اصابة ناشط وصحفي كردي في السليمانية باطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين

أفادت وسائل إعلام كردية ، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، بتعرض الناشط والصحفي الكردي هيمن مامند إلى إطلاق نار من قبل مجهولين بوسط مدينة السليمانية.

وذكرت وسائل الإعلام : أن "مامند تعرض إلى إطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية في منطقة عقاري بمركز المدينة"، مؤكدة "إصابة مامند بكتفه برصاصة ونقل على اثرها إلى مستشفى شار وادخل على الفور إلى صالة العمليات لإجراء عملية جراحية له".

واوضحت، ان "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل إلى الان".